RU   UA   EN  

воскресенье, 5 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

5 мая

03:27
Под Черкассами завелась чупакабра-убийца
02:32
​В России поймали гигантского 200-килограммового сома: видео
01:36
В ожидании сезона: в сети показали фото "людных" пляжей в Крыму
00:28
В Киеве поймали вора, "работавшего" в многоэтажках: опубликованы фото

4 мая

23:55
Сборная Украины завершила выступление на чемпионате мира очередным громким поражением
23:49
Инаугурация президента: Зеленский отправил официальное письмо Парубию, фото
23:47
Неожиданное спасение: соцсети взорвало видео нападения хищников на буйвола в Африке
23:15
В Киеве удалось задержать "серийного" грабителя лифтового оборудования
22:50
Украинки добились невероятного достижения на престижном турнире в Мадриде
22:45
Порошенко подписал указ о назначении важного чиновника
22:09
В Киеве бизнесмена нашли застреленным в квартире: опубликованы фото и видео
21:35
Трамп сделал неожиданное заявление после переговоров с Путиным
Все новости

Под Черкассами завелась чупакабра-убийца

воскресенье, 05 мая 2019, 03:27
переглянути новину українською

Под Черкассами неизвестное существо за месяц задушило более 30 кролей. Местные жители уверены, что это ничто иное как чупакабра.

Об этом сообщают Вести Черкасчины.

"Мы уже не знаем, что думать, - рассказывает местная жительница. - Боимся ходить по воду к источнику в луг. Говорят, там живет какая-то чупакабра. Уничтожает ночами кроликов. Но не ест их, только душит и бросает. Так, за ночь в одном домохозяйстве это существо задушило 15 кроликов. У людей страх. Подворье загражденное. Высокий забор. Клетки закрыты. Эта чупакабра, очевидно, очень сильная. Даже доски на клетках отрывает. Люди рассказывают, что в двухъярусных клетках существо подушило кроликов только на первом ярусе, во второй, видимо, не достала. На огороде рядом видны следы, будто огромной собаки".

В тоже время, часть местных жителей уверена, что это собаки.

"Насмешили! Какая чупакабра? Собаки у нас тут бегают, которые хочешь: и большие, и маленькие, и средние. Непрерывно. Земля на огороде рыхлая, влажная, поэтому и небольшой след может под тяжестью удлиниться, будет казаться больше. На днях у соседей большая собака отвязался, может это он бегал. Но через высокий забор пес вряд ли перескочит. Думаю, это какой-то хорек повадился. Он, как слышит добычу, сильно барабанит лапками, может что угодно поотрывать не только доски. И пролезть может куда угодно. Он у бабы Нины когда через дымоход залез в летнюю кухню и подушил всех цыплят с наседкой", - рассказывают они.

По мнению зоолога Марии Дорош, это может быть куница.

"По описанному поведению этот зверь больше похож на куницу. Голодная собака вряд ли бы только душил животных. Он бы их сильно порвал, наелся. Однако чудеса случаются, если верить телевизионщикам", - сказала она.

Как сообщал "Апостроф", ранее в селе под Тернополем неизвестное животное обескровило стадо овец.

Новости

5 мая

03:27
Под Черкассами завелась чупакабра-убийца
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Когда потеплеет и прекратятся грозы: синоптики рассказали о погоде на первые майские выходные

Пасхальное богослужение в Киеве: эксклюзивные фото

Люди будущего, или как умереть для эгоизма и воскреснуть для любви

А небо плачет грозами: синоптики дали прогноз на Пасху и майские выходные

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: