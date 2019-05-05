Под Черкассами завелась чупакабра-убийца

Под Черкассами неизвестное существо за месяц задушило более 30 кролей. Местные жители уверены, что это ничто иное как чупакабра.

Об этом сообщают Вести Черкасчины.

"Мы уже не знаем, что думать, - рассказывает местная жительница. - Боимся ходить по воду к источнику в луг. Говорят, там живет какая-то чупакабра. Уничтожает ночами кроликов. Но не ест их, только душит и бросает. Так, за ночь в одном домохозяйстве это существо задушило 15 кроликов. У людей страх. Подворье загражденное. Высокий забор. Клетки закрыты. Эта чупакабра, очевидно, очень сильная. Даже доски на клетках отрывает. Люди рассказывают, что в двухъярусных клетках существо подушило кроликов только на первом ярусе, во второй, видимо, не достала. На огороде рядом видны следы, будто огромной собаки".

В тоже время, часть местных жителей уверена, что это собаки.

"Насмешили! Какая чупакабра? Собаки у нас тут бегают, которые хочешь: и большие, и маленькие, и средние. Непрерывно. Земля на огороде рыхлая, влажная, поэтому и небольшой след может под тяжестью удлиниться, будет казаться больше. На днях у соседей большая собака отвязался, может это он бегал. Но через высокий забор пес вряд ли перескочит. Думаю, это какой-то хорек повадился. Он, как слышит добычу, сильно барабанит лапками, может что угодно поотрывать не только доски. И пролезть может куда угодно. Он у бабы Нины когда через дымоход залез в летнюю кухню и подушил всех цыплят с наседкой", - рассказывают они.

По мнению зоолога Марии Дорош, это может быть куница.

"По описанному поведению этот зверь больше похож на куницу. Голодная собака вряд ли бы только душил животных. Он бы их сильно порвал, наелся. Однако чудеса случаются, если верить телевизионщикам", - сказала она.

Как сообщал "Апостроф", ранее в селе под Тернополем неизвестное животное обескровило стадо овец.