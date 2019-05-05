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Порошенко "похоронил" известного экс-нардепа: в сети истерика

воскресенье, 05 мая 2019, 22:09
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Президент Петр Порошенко случайно похоронил бывшего народного депутата Тараса Черновола, перепутав его с Вячеславом Черноволом.

"Борьбе за свободу, свободу и демократию нашего народа посвятили себя и другие правозащитники - и Мустафа Джемилев, и те, кто не дожил до наших дней, - Тарас (Вячеслав) Чорновол и Левко Лукьяненко", - написал президент в Twitter.

Чуть позже ошибку в твите исправили, но в сети успели разглядеть неточность и подняли истерику.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети подняли ажиотаж из-за "находки" штаба президента. Причем, в штабе Порошенко подтвердили, что используют "звонок президента" избирателям.

Также в сети указали на абсурдность скандала вокруг Порошенко. Политолог уверен, что те, кто считают Порошенко причастным к хищениям, должны внимательно пересмотреть расследование журналиста Дениса Бигуса.

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