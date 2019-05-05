Военные рассказали детали исчезновения украинского бойца на Донбассе

Тело пропавшего украинского военнослужащего во время боя с боевиками в районе села Николаевка, находится в морге одного из городов на оккупированном Донбассе.

Об этом рассказали на официальной странице 35-й отдельной бригады морской пехоты в Facebook.

"На днях под прикрытием тумана, с целью получения более выгодного для себя положения, противник пытался незаметно преодолеть полосу обеспечения напротив наших позиций вблизи села Николаевка", - говорится в сообщении.

Во время боя один из украинских бойцов пропал и трое получили ранения.

"Сегодня (5 мая, - прим. ред.) стало известно, что тело украинского военнослужащего может находиться в морге одного из городов на оккупированной территории", - уточняют в бригаде.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевик ДНР попал в плен к украинским военным.