В ДНР заявили о гибели украинского военного: фото и подробности

5 мая оккупанты на Донбассе заявили о гибели украинского военнослужащего и троих раненых бойцах ВСУ.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter, ссылаясь на информацию боевиков.

По словам боевиков ДНР, в ходе боевых действий они убили одного украинского солдата, а еще троих ранили. Также оккупанты отметили, что остальные воины ВСУ якобы сбежали, бросив одного солдата.

"В ходе эвакуационных мероприятий раненого украинского военнослужащего наши медики оказывали ему помощь, однако спасти его не удалось. Брошенный солдат погиб от полученного ранения и сейчас находится в морге", - пишут боевики ДНР.

Кроме этого оккупанты подчеркнули, что на месте огневого боя обнаружены два автомата с номерами №282794 и №ТЕ 4416, а также приспособлениями для бесшумной стрельбы к ним ЕО 457 и ЕО 443.

Обновлено. В свою очередь "Украинский милитаристский портал" утверждает, что бой состоялся еще в среду, 1 мая. Тогда же один военнослужащий 35-й бригады морской пехоты пропал без вести, а двое его соратников получили ранения. Издание отмечает, что поиски бойца тогда не дали результатов.

Кроме того, военная разведка утверждает, что в том бою российско-оккупационные войска также понесли потери: был ликвидирован один боевик, а еще несколько - получили ранения.

Как сообщал "Апостроф", боевики так называемой ДНР попали в скандал из-за плаката с ребенком, посвященного 5-й "годовщине" ДНР.