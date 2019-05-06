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Известный нардеп разозлил сеть романтической поездкой в Крым

понедельник, 06 мая 2019, 15:08
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Народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич на майские праздники посетил оккупированный Крым.

Об этом сообщает пресс-служба нардепа.

"На майские праздники Нестор Шуфрич решил сделать любимой жене подарок - романтическое автомобильное путешествие в Крым", – говорится в сообщении.

"Признаюсь, за три дня в Крыму сердце сжалось не раз. Ведь здесь прошли дни моего детства с мамой, папой и старшим братом и моей юности! В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались. Настроение у людей праздничное, хотя у некоторых глаза немного грустные…", – отмечает сам Шуфрич.

Необходимо отметить, что в сообщении пресс-службы несколько раз подчеркивается то, что посещенные Крым и, в частности, Ялта – "наши", однако об их оккупации Россией не упоминается.

В комментариях поездку нардепа резко осудили.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", у Владимира Зеленского объяснили, откуда у него появилась квартира в оккупированном Крыму.

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