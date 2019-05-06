Как Донбасс готовили к войне с Украиной: батюшка боевиков выдал правду на видео

Донбасс еще десять лет назад начали готовить к войне, задействовав в этом детей.

Об этом сообщает блогер ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Так, батюшка боевиков рассказал, что еще в 2008 году на Донбассе создали первые клубы военно-патриотического воспитания для детей и молодежи.

"Они возникали стихийно, спонтанно. Но в этом была своя насущная потребность. И когда начались военные действия, многие ребята, которые прошли через эти клубы, они оказались в рядах защитников Донбасса", - сказал батюшка.

Эту новость также прокомментировали и пользователи сети. Некоторые отметили, что не помнят таких клубов, но другие подтвердили их существование.

Как сообщал "Апостроф", стало известно об условиях, которые позволили России начать войну на Донбассе.