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Под Киевом арестовали опасного вора в законе из России

понедельник, 06 мая 2019, 06:59
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5 апреля в Борисполе арестовали "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский", который находится в международном розыске.

Об этом написал глава Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Вчера судья Бориспольского районного суда Киевской области применил к гражданину РФ, 1971 г.р., "вору в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский" мера пресечения - арест, и с последующей экстрадицией в Испанию. На территории Украины он был задержан работниками управления стратегических расследований Нацполиции в Киевской области", - написал он.

"Батыр Бухарский" длительное время находится в международном розыске, разыскивался правоохранительными органами Королевства Испании для привлечения к уголовной ответственности за незаконное преступное объединение, отмывание денег и фальсификации документов.

По его словам, Аброськина, "Батыр Бухарский", проживая длительное время в Испании, выполнял личные поручения объединения "воров в законе" РФ по отмыванию денег, которые выводились из стран бывшего СССР.

"Был "подотчетным" двум "ворам в законе" по прозвищу "дед Хасан" и "Япончик". После проведения специальной операции правоохранительными органами Испании выехал в Украину, где скрывался под другими данными с поддельным паспортом гражданина Украины", - говорится в сообщении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Днепре правоохранители задержали преступную группировку из четырех человек, среди них – криминальный авторитет Владимир Щегольков из Крыма по кличке "Ариец".

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