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В Днепре со стрельбой задержали бандита по кличке "Ариец" и его подельников: фото и видео

среда, 06 марта 2019, 16:27

В среду, 6 марта, в Днепре правоохранители задержали преступную группировку из четырех человек, среди них – криминальный авторитет Владимир Щегольков из Крыма по кличке "Ариец".

Об этом сообщает "Открытый" с места событий.

Как отмечается, группу задержал спецназ на пересечении улиц Троицкая и Староказацкая после стрельбы.

В полиции обещают прокомментировать подробности спецоперации в ближайшее время.

Владимир Щегольков родился в 1981 году. Был судим в 2000-м, 2003-м, 2008-м, 2010-м годах в Автономной республике Крым. Известен тем, что организовал систему выезда из мест заключения для отбывающих наказание. В это время проводил встречи с "королями" преступного мира, отмечает издание.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Греции был задержан гражданин России Евгений Калинин, связанный с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко и разыскиваемый правоохранительными органами Украины за нарушение налогового законодательства.

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