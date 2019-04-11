В Украине поймали одного из ключевых "авторитетов" воровского мира России: фото и видео

10 апреля Департамент стратегических расследований и Национальная полиция Киевской области провели задержание российского "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский".

Об этом в Facebook сообщил заместитель руководителя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

По данным Интерпола, задержанный находится в розыске в Испании за совершение преступлений в составе преступной организации.

"Батыр Бухарский" коронован был в Москве еще "дедом Хасаном". Длительный срок был доверенным лицом "вора в законе" Вячеслава Иванькова по кличке "Япончик". С 2001 по 2010 год проживал в Барселоне и отвечал за легализацию денег российских воровских кланов", - сообщил Аброськин.

По его словам, задержанный незаконно получил паспорт гражданина Украины.

"Теперь с его "гражданством" и лицами, которые "сделали" его гражданином Украины, надеюсь, мы быстро разберемся", - добавил Аброськин.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Днепре правоохранители задержали преступную группировку из четырех человек, среди них – криминальный авторитет Владимир Щегольков из Крыма по кличке "Ариец".