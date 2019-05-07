Боевики ДНР похвастались американскими бронемашинами, захваченными у ВСУ: фото

В оккупированном Донецке на 9 мая боевиками будет организован парад Победы, в котором в том числе примет участие американский автомобиль Hamvee, захваченный у ВСУ.

Об этом сообщает Telegram канал "WarGonzo".

Отмечается, что бронированный автомобиль, который стоял на вооружении у украинской армии, был захвачен боевиками в боях под Дебальцево.

Боевики также "модернизировали" его, установив дополнительное вооружение – станковый автоматический гранатомет (АГС) и пулемет ДШК.

Фотографии автомобиля были сделаны во время репетиции парада.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Севастополе местный фотограф предложила всем желающим в честь Дня Победы сделать фотографии своих детей в военной форме времен Второй мировой и с ящиком боеприпасов.