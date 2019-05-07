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Какой будет погода на 9 мая: свежий прогноз и карта

вторник, 07 мая 2019, 10:38
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В четверг, 9 мая, на большей территории Украины прогнозируют грозы, но на Западе будет солнечно.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, 8 мая погода разделит страну на две части. На Правобережье Украины, включая Киевскую, Черкасскую, Винницкую и Одесскую области, пройдут дожди с грозами. Температура воздуха днем составит 15-18 градусов тепла. Ночью столбики термометров покажут +7...+12 градусов за Цельсием.

На Западе осадков не прогнозируют, а температура будет там 14-16 градусов тепла днем и +3...+6 ночью.

В Киеве и области тоже пройдет дождь с грозой. Днем термометры покажут +15...+17 градусов, а ночью - 6-8 градусов тепла.

9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, синоптики обещают такую же погоду как и 8 мая. Ветер 5-10 м/с, дожди на Востоке Украины и солнечная погода на Западе. Также и в столице погода удержится как и в предыдущий день.

В пятницу, 10 мая, осадки накроют и западные регионы страны. Там прогнозируют дожди с грозами и 15-17 градусов тепла. На остальной территории Украины также будет бушевать непогода. Температура воздуха в среднем составит +16...+19 градусов за Цельсием.

Без дождей 10 мая будет лишь в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.

В Киеве и области +15...+18 градусов днем и 6-8 градусов тепла ночью. Также будут еще грозы.

Как сообщал "Апостроф", Украину накрыл циклон Xerxes, который принес с собой очередную порцию дождей и температурные качели.

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