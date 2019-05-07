Майский снегопад в Украине: появились новые видео и фото "зимних" пейзажей

С утра во вторник, 7 мая в Ивано-Франковской области близ склонов Карпат шел снегопад.

Об этом сообщили у себя в Facebook местные жители.

Проживающие в горах с удивлением встретили снегопады, и начали публиковать у себя в соцсетях снимки заснеженных пейзажей. В отдельных районах высота снежного покрова достигает 10 сантиметров.

Отмечается, что снег выпал, в частности, в окрестностях населенных пунктах Яремчанщины, Верховинщины и Косивщины Ивано-Франковской области.

При этом синоптики отмечают, что снегопады и дожди на Прикарпатье продолжатся до конца суток среды, 8 мая. Также будет сохраняться холодная погода, ночью от нуля градусов до минусовой.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что с 7 мая в Карпатах и близлежащих районах ожидается прохладная и дождливая погода с мокрым снегом.