Названа главная версия авиакатастрофы в "Шереметьево", в которой погибли десятки пассажиров

Основной версией в деле о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", в ходе которой погибли 41 пассажир, является ошибка пилотов.

Об этом сообщило издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники в следственных органах.

Так, согласно материалам дела, пилоты не выработали весь запас топлива и зашли на посадку с превышением скорости. Вследствие этого остатки топлива воспламенились, судно было повреждено из-за неудачных действий экипажа при посадке, и начался пожар. Также ошибкой пилотов в СК считают их решение повести борт через грозовой фронт.

Также следователи обращают внимание на несвоевременную реакцию наземных служб, которые задержались с оказанием помощи при аварии.

Следствием рассматривается и версия относительно неблагоприятных погодных условий, поскольку командир полета сообщал о попадании молнии в фюзеляж. Однако представитель компании разработчика Sukhoi Superjet заверил следователей, что попадание молний не могло привести к критическим повреждениям, и самолет мог продолжить рейс.

Подробнее о крушении в аэропорту Шереметьево читайте в материале "Апострофа": Катастрофа Sukhoi Superjet: все, что известно о страшнойтрагедии и ее причинах.