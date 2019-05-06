Стало известно об украинке, пострадавшей в авиакатастрофе в Москве

В ходе авиакатастрофы в московском Шереметьево, когда самолет Sukhoi Superjet загорелся во время жесткого приземления, пострадала в частности одна гражданка Украины.

Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"По предварительной информации, пострадала гражданка Украины", - отметил он.

Представитель внешнеполитического ведомства уточнил, что гражданка Украины доставлена в больницу в Москве и ей уже оказывают всю необходимую помощь.

О характере травм, их тяжести и общем состоянии украинки Кирилич ничего не сообщил. Имя пострадавшей украинки также не называется.

"Она находится в больнице, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети рассказали о 22-летнем бортпроводнике Максиме Моисееве, который спасал пассажиров во время катастрофы пассажирского Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту "Шереметьево", пока сам не задохнулся угарным газом. Моисеев – единственный член экипажа воздушного борта, который погиб в ходе трагедии.

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