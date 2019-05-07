Украинским школьникам перенесли летние каникулы: названы новые даты

В 2019 году в Украине школьники закончат учебу на неделю раньше.

Об этом сообщает ТСН.

Так, у украинских детей в этом году школьные каникулы начнутся 20-21 мая. Новые правила будут распространяться на учеников младших классов. Средняя школа закончил учебный процесс 23-24 мая.

Отмечают, что все же окончательное решение относительно каникул остается за каждым учебным заведением отдельно.

Напомним, обычно звонки раздаются в школах в последнюю пятницу мая.

"Апостроф" ранее сообщал во сколько украинцам обойдется одеть ребенка к школе.

Также известно, что с нового учебного 2018 года все школы Украины начали работать по реформированному образовательному стандарту, который в Минобразования называют "новой украинской школой" (НУШ).