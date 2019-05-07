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Зима не уходит: сети впечатлило видео заснеженных украинских сел в мае

вторник, 07 мая 2019, 12:19
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В сети появились кадры заснеженных Карпат и поселков в горах на западе Украины, где несмотря на окончание весны еще сохраняется минусовая температура и часто идет снег.

Видео у себя на странице в Facebook выложил местный житель Иван Шкиндюк.

Он отметил, что чиновники не учли потребностей жителей горных районов Украины при определении сроков завершения отопительного сезона.

"Утро 7 мая 2019 Верховинский район Буковецкий перевал. В горах интересно и весело, кто не здравствует в горах, не поймет. Почему горцев не слышат в Верховной Раде, правительстве, администрации президента и в высоких кабинетах? Украина одна, а мы разные и проблемы у нас тоже разные", - отметил автор.

Запись, судя по всему, была сделана видеорегистратором автомобиля. На видео видно, как транспорт движется от одного населенного пункта в Карпатах к другому.

Как сообщал "Апостроф", в конце апреля в Карпатах была зафиксирована минусовая температура и осадки в виде снега, который лежал на отдельных склонах неделями.

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