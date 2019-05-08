9 мая будет с грозами и солнцем: актуальный прогноз по Украине

9 мая в ряде регионов Украины дожди прекратятся, однако на большей части страны осадков меньше не станет, кое-где возможны и грозы.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"9-го мая в западной части Украины, в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях дожди прекратятся, наконец можно будет убедиться, что солнце о нас не забыло. На остальной территории Украины - Восток, большая часть центральных областей и Юга - пройдут дожди, местами с грозами", - написала она.

Днем по Украине ожидается от +14 до +18 градусов, а в восточных и северных областях до +20 градусов. Ночью в западных областях ожидается похолодание и даже заморозки.

"В Киеве 9-го мая прояснит, появится солнце, потеплеет. Разве что вечером увеличится облачность, подойдет дождь. Днем в четверг температура воздуха достигнет +15+18 градусов", - добавила она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 9 мая на большей территории Украины прогнозируют грозы, но на Западе будет солнечно.