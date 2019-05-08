RU   UA   EN  

среда, 8 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.25
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

8 мая

13:42
Катастрофа в Шереметьево: аэропорт опубликовал поминутную хронологию событий
13:32
9 мая будет с грозами и солнцем: актуальный прогноз по Украине
13:30
Российский актер из базы "Миротворца" отличился выходкой на границе с Украиной: видео и реакция ГПСУ
13:20
​Новая Почта запускает отделение нового формата: что изменится
13:16
Умер автор хитов "Крылатые качели" и "Прекрасное далеко"
13:02
Гройсман сделал громкое заявление о паспортах РФ для Донбасса: у Путина дали ответ
12:43
Какой же Клопп крутой: фанаты ярко отреагировали на невероятный успех "Ливерпуля" в Лиге чемпионов
12:32
Идут караваны по воде и суше: в сети показали свежие фото Керченского моста
12:32
Олигарх Фукс метит на место "смотрящего" по Харькову: журналисты поделились деталями
12:30
"Укрлендфарминг" Бахматюка выделил миллион гривен для ветеранов ко Дню Победы
12:23
Суд Москвы вынес вердикт по делу о коррупции украинского бизнесмена Климца
12:21
Воюющим на Донбассе бойцам ВСУ повысили доплаты: названы суммы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

9 мая будет с грозами и солнцем: актуальный прогноз по Украине

среда, 08 мая 2019, 13:32
переглянути новину українською

9 мая в ряде регионов Украины дожди прекратятся, однако на большей части страны осадков меньше не станет, кое-где возможны и грозы.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"9-го мая в западной части Украины, в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях дожди прекратятся, наконец можно будет убедиться, что солнце о нас не забыло. На остальной территории Украины - Восток, большая часть центральных областей и Юга - пройдут дожди, местами с грозами", - написала она.

Днем по Украине ожидается от +14 до +18 градусов, а в восточных и северных областях до +20 градусов. Ночью в западных областях ожидается похолодание и даже заморозки.

"В Киеве 9-го мая прояснит, появится солнце, потеплеет. Разве что вечером увеличится облачность, подойдет дождь. Днем в четверг температура воздуха достигнет +15+18 градусов", - добавила она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 9 мая на большей территории Украины прогнозируют грозы, но на Западе будет солнечно.

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Без бумажки ты… никак: как жители Донбасса гражданство меняют

Смена руководителя военной операции на Донбассе: зачем это нужно

Неласковый май: синоптики рассказали о погоде на неделю

Упрощение, скандализация и фейки: как избежать агрессии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: