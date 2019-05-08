Боевики ДНР передали тело пропавшего украинского морпеха: опубликованы фото

В среду, 8 мая, боевики передали тело украинского морпеха Дениса Козьмы.

Об этом сообщают СМИ боевиков, публикуя фото.

Напомним, боец 35-й ОБМП, уроженец села Приозерное Килийского района Денис Козьма пропал без вести после боя вблизи села Николаевка.

Согласно официальному сообщению 35-й ОБМП, на днях под прикрытием тумана противник пытался незаметно преодолеть полосу обеспечения напротив украинских позиций вблизи села Николаевка.

Бойцы, которые в это время несли боевое дежурство на наблюдательном посту, заметили перемещения противника и открыли по нему огонь. В это время на помощь морпехам подошла резервная группа, которая начала преследовать отступающих вражеских боевиков. В ходе боя Денис Козьма и пропал.

Вскоре стало известно, что тело украинского военнослужащего может находиться в морге одного из городов на оккупированной территории.

Как сообщал "Апостроф", ранее военные рассказали детали исчезновения украинского бойца на Донбассе.