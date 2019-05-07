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На Донбассе в ходе боя пропал морпех ВСУ: опубликованы фамилия и фото

вторник, 07 мая 2019, 13:03
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На Донбассе в зоне проведения ООС после боя пропал боец морской пехоты Денис Козьма.

Об этом сообщает "БессарабияINFORM".

Боец 35-й ОБМП, уроженец села Приозерное Килийского района Денис Козьма пропал без вести после боя вблизи села Николаевка.

Согласно официальному сообщению 35-й ОБМП, на днях под прикрытием тумана противник пытался незаметно преодолеть полосу обеспечения напротив украинских позиций вблизи села Николаевка.

Бойцы, которые в это время несли боевое дежурство на наблюдательном посту, заметили перемещения противника и открыли по нему огонь. В это время на помощь морпехам подошла резервная группа, которая начала преследовать отступающих вражеских боевиков.

"Для прикрытия отступающих диверсантов, противник начал обстрел нашей группы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В ходе боя один из наших воинов исчез. В районе немедленно начала работу группа поиска и эвакуации. В то же время командование бригады морской пехоты обратилось к международным наблюдателям по установлению режима прекращения огня на этом участке. Однако враг на уступки не пошел и продолжал обстрелы, тем самым помешав провести тщательный поиск пропавшего бойца", - сообщили в 35-й ОБМП.

Имя пропавшего военнослужащего официально не разглашаются, но его побратимы заявляют, что это был Денис Козьма.

Отмечают, что тело украинского военнослужащего может находиться в морге одного из городов на оккупированной территории. В настоящее время принимаются меры по идентификации погибшего человека и, в случае подтверждения информации, возвращению тела украинской стороне.

Как говорится в сообщении, Денис Козьма после трагедии 2 мая в Одессе ушел на Донбасс добровольцем, затем продолжил службу по контракту. Дома его ждет мама и маленькая дочь.

Как сообщал "Апостроф", 5 мая оккупанты на Донбассе заявили о гибели украинского военнослужащего и троих раненых бойцах ВСУ.

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