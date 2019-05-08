Коломойский заявил об угрозе повторения в Украине ситуации 1917 года: видео

Украинский олигарх Игорь Коломойский высказал свое мнение о проблемах Украины.

Об этом он рассказал в интервью BIHUS info.

По словам Коломойского, самая большая проблема страны - экономика. Причиной этому он назвал бездумные действия властей за 27 лет Украины. Также олигарх отметил, что стране может потребоваться "та же перезагрузка, что и в 1917 году", имея ввиду события связанные с национально-освободительной борьбой украинского народа.

"Это не значит, что будет снова социализм, а перезагрузка - как игра в монополию", - отметил он.

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Как сообщал "Апостроф", бизнесмен Игорь Коломойский рассказал о том, в каких отношениях находится с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам олигарха, он готов давать советы новому главе государства.