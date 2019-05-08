Могут сдать на металлолом: стало известно о судьбе захваченных в Крыму самолетов ВСУ

Депутат Госдумы Дмитрий Белик рассказал о том, в каком состоянии находятся украинские самолеты, которые были захвачены Россией вместе с Крымом.

В интервью российскому агентству "РИА-Новости" он сказал, что "самолеты безвозвратно потеряны как боевые единицы".

По словам Белика, в оккупированном Крыму осталось порядка десяти истребителей МиГ-29 Воздушных сил Украины. Все они находятся на авиабазе Бельбек и "пришли в полную негодность за пять лет".

"Вся украинская боевая техника, оставшаяся на полуострове, не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года. Российские военнослужащие лишь охраняют и обеспечивают пожаробезопасность украинской военной техники", - сказал он.

По его мнению, "дешевле сдать эти истребители на металлолом, нежели ремонтировать".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в авиакатастрофе в российском аэропорту "Шереметьево" погиб матрос с Крыма Роман Власов, который поддерживал аннексию полуострова РФ.