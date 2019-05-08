RU   UA   EN  

среда, 8 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.25
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

8 мая

10:36
Оле Цибульской после угона авто стали поступать угрозы
10:31
Могут сдать на металлолом: стало известно о судьбе захваченных в Крыму самолетов ВСУ
10:25
График проведения ВНО в Украине: инфографика и даты
10:25
Коломойский заявил об угрозе повторения в Украине ситуации 1917 года: видео
10:17
Очень больно: тренер "Барселоны" объяснил позор в Лиге чемпионов
10:09
Президент Ирана сделал громкое заявление по ядерной сделке
10:02
Ломаченко сразится за еще один титул: назван соперник
10:00
Аякс - Тоттенхэм Хотспур: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
09:58
Засветились на "гнилом" фестивале: в Киеве готовят "теплый" прием известной российской рок-группе
09:48
Fu**ing гиганты: тренер "Ливерпуля" выдал эмоциональную речь после суперпобеды над "Барселоной"
09:48
В Украине пачка сигарет подорожает до 100 гривен: опубликована инфографика
09:45
В Шереметьево произошло новое ЧП с самолетом Superjet-100: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Могут сдать на металлолом: стало известно о судьбе захваченных в Крыму самолетов ВСУ

среда, 08 мая 2019, 10:31
переглянути новину українською

Депутат Госдумы Дмитрий Белик рассказал о том, в каком состоянии находятся украинские самолеты, которые были захвачены Россией вместе с Крымом.

В интервью российскому агентству "РИА-Новости" он сказал, что "самолеты безвозвратно потеряны как боевые единицы".

По словам Белика, в оккупированном Крыму осталось порядка десяти истребителей МиГ-29 Воздушных сил Украины. Все они находятся на авиабазе Бельбек и "пришли в полную негодность за пять лет".

"Вся украинская боевая техника, оставшаяся на полуострове, не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года. Российские военнослужащие лишь охраняют и обеспечивают пожаробезопасность украинской военной техники", - сказал он.

По его мнению, "дешевле сдать эти истребители на металлолом, нежели ремонтировать".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в авиакатастрофе в российском аэропорту "Шереметьево" погиб матрос с Крыма Роман Власов, который поддерживал аннексию полуострова РФ.

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Без бумажки ты… никак: как жители Донбасса гражданство меняют

Смена руководителя военной операции на Донбассе: зачем это нужно

Неласковый май: синоптики рассказали о погоде на неделю

Упрощение, скандализация и фейки: как избежать агрессии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: