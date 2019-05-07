В катастрофе в "Шереметьево" погиб матрос, предавший Украину при захвате Крыма: фото

В авиакатастрофе в российском аэропорту "Шереметьево" погиб матрос с Крыма Роман Власов, который поддерживал аннексию полуострова РФ.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

"Крымчанин Роман Власов погиб вместе с женой во время пожара в "Шереметьево". Роман Власов предатель, перешедший на сторону оккупантов после аннексии Крыма. Летел к месту дальнейшего прохождения военной службы - крейсер "Адмирал Кузнецов" в городе Североморск", - написал он.

Как уточнили на сайте "Миротворец", Власов проходил военную службу в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины на территории АР Крым и не прибыл на континентальную территорию Украины в указанные пункты сбора. Перешел на военную службу к оккупантам. Он родился в городе Севастополь 21 июня 1994 года.

По данным издания "Вести. Севастополь", Роман Власов был выпускником ЧВВМУ имени П.С. Нахимова. Он погиб при крушении самолета Sukhoi Superjet 100 вместе со своей женой Мариной Власовой.

"Роман и Марина возвращалась в Североморск после отпуска в Севастополе. Власов служил на авианесущем крейсере "Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов". Ему не было и 25 лет, а его жене через неделю исполнилось бы 24. Роман учился на четвертом курсе заочного отделения факультета судовождения и энергетики судов в ЧВВМУ и выпустился в 2015 году. В Севастополе у него осталась мать - Наталья Власова, преподаватель анатомии в медицинском колледже имени Жени Дерюгиной", - пишет издание.

Как сообщал "Апостроф", по словам российского социолога Игоря Эйдмана, пропагандисты Кремля хотят цинично перевести стрелки с истинных виновников трагедии на пассажиров, которые находились в самолете во время катастрофы в российском аэропорту "Шереметьево".