​Стало известно о конфузе с датой инаугурации Зеленского: что не так

19 мая является неудачной датой для инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, ведь на каждое третье воскресенье мая приходится День памяти жертв политических репрессий.

Об этом написал глава Института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович в Facebook.

"Звучат предложения о проведении инаугурации президента 19 мая. Дата крайне неудачная - это День памяти жертв политических репрессий, определенный Указом Президента в 2007 году. То есть это траурный день в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничено развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ", - написал он.

"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий", - добавил Вятрович.

Как сообщал "Апостроф", новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрей Парубий с просьбой провести его инаугурацию 19 мая.