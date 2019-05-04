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Инаугурация президента: Зеленский отправил официальное письмо Парубию, фото

суббота, 04 мая 2019, 23:49
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрея Парубию с просьбой провести его инаугурацию 19 мая.

Как сообщил в своем Facebook новый глава государства, он отправил спикеру парламента соответствующее письмо.

"Считаю, что инаугурация должна состояться 19 мая. Именно на этой дате я настаивал и на сегодняшней встрече с председателями парламентских фракций. Именно о 19 мая писал в письме председателю Верховной Рады Андрею Парубию. Определенность крайне важна и для народа Украины, и для иностранных гостей, которые уже выразили желание прибыть на торжество, и для меня лично", - написал на своей странице Зеленский.

Ранее "Апостроф" сообщал, что встречу с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховной Раде решили проигнорировать руководители фракций большинства.

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