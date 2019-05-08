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В сети подняли скандал из-за курортного поезда "Укрзализныци": фото "скотовоза"

среда, 08 мая 2019, 07:59
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В социальных сетях активно обсуждают "новый" поезд "Укрзализныци", который был запущен к началу курортного сезона из Волыни в Одессу.

Как пишет в Facebook Екатерина Золотарева, поезд можно назвать никак иначе, как "скотовозом".

"Единственный поезд, ходящий из Волыни в Одессу. На нём возят детей в лагеря и санатории. Много детей, сотни. И вот в каком он виде. Эти фотографии делала моя мама позавчера. Говорит, в прошлый раз (месяц назад) брала купе (в этот раз не успела) - оно точно такое же, только туалет чуть получше", - пишет она и публикует соответствующие фото поезда.

Автор поста отмечает, что помимо дряхлости и ветхости, внутри поезда невероятно грязно.

"Там еще и окна каким-то средством затонированы типа клея ПВА, это чтоб народ по полной ощущал себя как на нарах, а не в поезде, и не смотрел в окно? Или зачем?)" - добавила она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в поезде сообщением "Киев-Николаев" произошло ЧП: вагон залило дождевой водой прямо во время движения.

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