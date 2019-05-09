Филарет выдал неожиданное заявление об УПЦ (КП): видео

Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что намерен восстановить Киевский патриархат.

Об этом сообщает ТСН.

Так, Филарет направил приглашения всем епископам на так называемую братскую беседу. Там он планировал обсудить перспективы восстановления Киевского патриархата, который бы хотел возглавить.

Однако предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, что его на эту встречу не приглашали. Он пояснил, что после роспуска УПЦ КП у него с Филаретом возник конфликт, и они ни разу не правили службу вместе.

По мнению Епифания, даже разговоры о возвращении в прошлое – губительны для церкви, поскольку ведут обратно в изоляцию.

"Говорить сейчас о каком-то возвращении неуместно. Мы должны говорить о нашем будущем, о нашем единстве. Потому что в будущем мы должны еще много сделать для того, чтобы эта церковь была признана со стороны других поместных православных церквей. Если мы возвращаемся в прошлое – автоматически это путь в никуда, это путь в изоляцию, это возвращение к тому состоянию, в котором мы находились до 11 октября, до соответствующих решений со стороны Константинопольского патриархата", – рассказал митрополит.

Как сообщал "Апостроф", в УПЦ (МП) заявили, что провозглашенная в результате Объединительного собора Православная церковь Украины является "раскольничьей структурой".