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Священник назвал условия получения ПЦУ статуса патриархата

суббота, 12 января 2019, 10:20

Архиепископ Даниил Памфильський Украинской православной церкви, который в США сыграл одну из ключевых ролей в создании автокефальной Православной церкви Украины, объяснил, при каких условиях ПЦУ сможет получить статус патриархата.

Об этом сообщает ВВС.

"Я не могу предсказать будущее, но уверен, что это произойдет. ПЦУ имеет все возможности и предпосылки, чтобы приобрести статус патриархата, но сначала должен состояться процесс глубокого объединения. То есть объединиться имеют не только бывшие УПЦ КП и УАПЦ, а также иерархи и духовенство РПЦ, которые сегодня есть в Украине. Когда этот глобальный процесс состоится, тогда, я уверен, что Украинская церковь сможет обратиться в Константинополь, и Вселенский патриархат будет готов рассмотреть этот вопрос. Константинополь, конечно, готов об этом говорить", - уверен он.

Также он рассказал, как это будет происходить.

"Это будет изменение томоса и провозглашения патриархии. Константинополь никогда не скрывал, что это вполне возможно", - заверил архиепископ.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети четко пояснили, что "не так" со статусом главы единой церкви.

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