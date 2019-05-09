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Между кнутом и пряником: у Зеленского нашли негатив в законе про украинский язык

четверг, 09 мая 2019, 07:56
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Украинский язык должен постепенно завоевывать и распространяться по Украине, так как данный процесс должен проходить ограничено для того, чтобы украинизация происходила лучше и быстрее.

С таким заявлением выступил член команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш.

Отвечая на вопрос о том, как у Зеленского воспринимают Закон Украины "О функционировании украинского языка как государственного", Юраш отметил, что "кнут" в процессе украинизации может значительно замедлить ее и даже остановить.

"Лично для меня любое, что несет больше "пряников" к процессу украинизации, является намного лучшим методом. Ведь если мы позволим таким "кнутам" множиться относительно украинского языка, то со временем увидим негативные последствия", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", названы главные нововведения, предусмотренные принятым Радой законом о языке.

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