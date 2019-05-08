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Ученые смоделировали столкновение Земли с астероидом и назвали варианты спасения

среда, 08 мая 2019, 02:35
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В Вашингтоне (США) в ходе конференции по планетарной обороне Planetary Defense Conference участники представили методы борьбы с угрозами столкновения астероидов с Землей.

Об этом сообщает "Корреспондент".

Согласно представленной на конференции легенде, астероид должен был врезаться в Землю в 2027 году, а территория риска охватывала половину планеты – от Гавайских островов до юга Африки. Состоял предполагаемый астероид из камня и размером был около 200 метров.

"Командой спасения" в ходе конференции были представлены следующие варианты спасения Земли:

- атака астероида с помощью космического аппарата, чтобы сбить его с траектории. Для этой миссии был выбран аппарат NASA под названием DART.

- взрыв астероида с помощью ядерного оружия.

- отвод астероида с назначенной траектории за счет искусственной гравитации ракеты. При таком сценарии команде ракеты придется сопровождать астероид в течение нескольких лет.

- Перекрасить часть астероида в белый цвет. Таким образом, астероид будет иначе поглощать свет и его траектория изменится.

В данный момент NASA известно о 75 космических объектах, которые могут столкнуться с Землей, большинство из них – небольшие по космическим меркам астероиды.

Как сообщал "Апостроф", в апреле космический зонд Hayabusa 2 прислал на Землю фото кратера на астероиде Рюгу, который образовался после сброса бомбы с аппарата на его поверхность.

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