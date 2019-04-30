В США начали подготовку к столкновению Земли с астероидом

Американское космическое агентство NASA проведет конференцию, где будут представлены несколько сценариев, которые помогут избежать гипотетического столкновения астероида с Землей.

Об этом сообщает издание "Хайтек".

Мероприятие начинается 29 апреля и закончится 3 мая. Во время конференции несколько стран представят свои планы относительно борьбы с глобальной угрозой.

Как отмечается, хотя удар метеорита по планете маловероятен, ученые из NASA считают, что такая вероятность существует, и планируют разработать план учений, чтобы лучше подготовиться к потенциальному событию.

Организаторы конференции выдумали астероид, который они назвали PDC — он, якобы, будет угрожать Земле. Участники будут разрабатывать меры против него.

По плану учений, придуманный астероид "обнаружили" 26 марта на близком расстоянии от Земли. Астероид был виден лишь несколько дней, поэтому астрономы не смогли точно определить его орбиту. Единственное, что они могут определить, это то, что PDC будет максимально близко к планете в 2027 году.

Такая ситуация будет предложена участниками, когда они прибудут на конференцию, и именно от них зависит, как действовать дальше. Цель события — дать возможность специалистам из широкого круга областей, таких как астрономия и предотвращение бедствий, пообщаться друг с другом и попрактиковаться в работе в команде. В частности, это дает научным учреждениям, таким как NASA, понимание того, какие детали важны для групп по борьбе со стихийными бедствиями.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 22 марта мимо Земли пролетел астероид шириной 39 метров.