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Под Ивано-Франковском из-за масштабного потопа людей перевозят по улицам на лодках: фото и видео

четверг, 09 мая 2019, 09:58
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В городе Тысменица Ивано-Франковской области реки Стримба и Ворона вышли из берегов, в результате чего были затоплены улицы и хозяйства.

Как сообщает местная пресса, сейчас по некоторым улицам можно передвигаться только на лодках.

Из-за интенсивных осадков на территории области наблюдался подъем уровней воды над текущими уровнями на реках бассейна Днестра и Прута.

Переток воды через дороги местного значения также наблюдается в селах Слободка и Подпечары.

“Для оказания помощи людям с переправкой их через водные преграды выставлено 5 спасательных постов. Всего привлечено 9 единиц техники (5 автомобилей, 3 лодки, 1 катамаран) и 15 человек личного состава. На месте происшествия работает мобильно-оперативная группа Управления ГСЧС в области. По состоянию на 18:00 осуществлена перевозка 547 человек, из них 70 детей”, – пишут спасатели.


Ранее "Апостроф" сообщал, что в самом крупном городе Бразилии Сан-Паулу в результате паводка, который был вызван обильными ливнями, погибли по меньшей мере 11 человек.

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