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В Бразилии масштабное наводнение вынесло машины на крыши: опубликованы впечатляющие видео

вторник, 12 марта 2019, 10:29

В самом крупном городе Бразилии Сан-Паулу в результате паводка, который был вызван обильными ливнями, погибли по меньшей мере 11 человек.

Как сообщает агентство Reuters, пять человек утонули в потоках дождевой воды, еще шестеро погибли из-за схода оползней. В числе погибших один ребенок.

"Интенсивные наводнения в деловом центре Латинской Америки в Сан-Паулу привели к гибели по меньшей мере 11 человек, превратили дороги в реки и вынесли автомобили на дома и деревья", - отмечает агентство.

Из-за проливных дождей движение транспорта в городе парализовано.

Кроме того, был затоплен завод по производству грузовых автомобилей и автобусов Mercedes-Benz в Сан-Бернарду-ду-Кампу. Его деятельность временно приостановлена.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в городе Чита (Российская Федерация) вследствие крупного паводка обрушился автомобильный мост.

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