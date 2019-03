В Бразилии масштабное наводнение вынесло машины на крыши: опубликованы впечатляющие видео

В самом крупном городе Бразилии Сан-Паулу в результате паводка, который был вызван обильными ливнями, погибли по меньшей мере 11 человек.

Как сообщает агентство Reuters, пять человек утонули в потоках дождевой воды, еще шестеро погибли из-за схода оползней. В числе погибших один ребенок.

"Интенсивные наводнения в деловом центре Латинской Америки в Сан-Паулу привели к гибели по меньшей мере 11 человек, превратили дороги в реки и вынесли автомобили на дома и деревья", - отмечает агентство.

Из-за проливных дождей движение транспорта в городе парализовано.

Кроме того, был затоплен завод по производству грузовых автомобилей и автобусов Mercedes-Benz в Сан-Бернарду-ду-Кампу. Его деятельность временно приостановлена.

