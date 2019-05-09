Россия готовит подлянку: в сети забеспокоились из-за отчаявшегося Гиркина

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на впавшего в отчаяние экс-главаря ДНР Игоря Гиркина-Стрелкова, который заявил, что ВСУ "выкашивают" боевиков на Донбассе.

В частности, пока одни пользователи смеются над Гиркиным, другие отмечают, что по опыту последних лет можно ожидать новую подлость от России.

Так, известный журналист Денис Казанский саркастически высказался о панике Гиркина.

"Что ж такое! Уже и Порошенко выборы проиграл, хунты нет, а защитники республики все гибнут. Вместо "кровавого пастора" теперь будет "кровавый клоун", - написал Казанский.

В свою очередь пользователь Twitter Nikita Leshega выразил иное мнение.

"Из опыта за эти годы - раз Гиркин начал подвывать, значит готовится подляна с руской стороны. Этот просто так не визжит", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", в марте другой экс-главарь боевиков ДНР Александр Ходаковский также высказался о превосходстве украинской армии.