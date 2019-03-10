Нас перебьют: экс-главарь ДНР запаниковал из-за превосходства армии Украины

Один из экс-главарей боевиков так называемой ДНР Александр Ходаковский расхвалил мощь украинской армии.

В сообщении в социальной сети "ВКонтакте" он написал, что в окно бойницы на оккупированной территории "прилетела управляемая ракета".

"Никто не пострадал, разрушений почти нет - только осадок в виде профессиональной зависти. Прошлый раз мальчишку на позиции они тоже ПТУРом убили, а потом выложили то, как все было, в сеть. А мы спим в обнимку с НЗ и холим его, как близкого родственника, потому что выстрелишь его - останешься с голым задом. Если так дело и дальше пойдет - то нас потихоньку перебьют, и некому будет даже НЗ в ход пустить. Джавелинов нам не нужно - мы и с тем, что попроще в грусть вогнать можем....дайте только", - написал Ходаковский.

Напомним, что 9 марта, военнослужащие одного из подразделений бригады Объединенных сил на Северодонецком направлении задержали боевика ЛНР.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Макеевке (временно оккупированный боевиками город в Донецкой области) курсанты ФСБ России, решив "потренироваться", подорвали автомобиль с "майором" милиции Донецкого МУ.