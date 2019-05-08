RU   UA   EN  

среда, 8 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.25
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

8 мая

21:04
В Киеве на 9 мая перекроют часть улиц: карта
20:56
Аякс - Тоттенхэм Хотспур: стартовые составы
20:45
США заинтриговали визитом топ-персон на инаугурацию Зеленского
20:42
Яценюк поразил сеть, опубликовав видео тренировки в спортзале
20:32
Боевиков выкашивают: экс-главарь ДНР публично запаниковал из-за превосходства ВСУ
20:13
В Мьянме произошло страшное ЧП с пассажирским самолетом: первые фото
20:02
В России любительница селфи умерла страшной смертью: жуткие фото
19:48
Вакарчук собрался на выборы в Раду: стало известно о первом назначении
19:45
На Донбассе 8 мая погиб украинский военный: подробности
19:34
​В Украине предупредили о серьезных последствиях получения паспортов РФ
19:23
Украина объявила в розыск организатора чеченского дела против Яценюка
19:22
Смертельное ДТП с грузовиком туристов на Прикарпатье: суд вынес важное решение
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Боевиков выкашивают: экс-главарь ДНР публично запаниковал из-за превосходства ВСУ

среда, 08 мая 2019, 20:32
переглянути новину українською

Боевики так называемой ДНР несут многочисленные потери на Донбассе.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц в Facebook.

"Как приятно читать Гиркина (Стрелкова). Подразделения Дирляндии несут существенные потери. На позициях почти никого нет, уже "идейные" почти закончились, а тех, что есть выкашивают", - прокомментировал он данные о ситуации на Донбассе бывшего главаря боевиков ДНР Игоря Гиркина.

По словам Гиркина, "боевики ДНР несут чувствительные потери".

Как сообщал "Апостроф", боевики ДНР похвастались американскими бронемашинами, захваченными у ВСУ. Отмечается, что бронированный автомобиль, который стоял на вооружении у украинской армии, был захвачен боевиками в боях под Дебальцево.

Также боевики ДНР передали тело пропавшего украинского морпеха.

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: