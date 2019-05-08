Боевиков выкашивают: экс-главарь ДНР публично запаниковал из-за превосходства ВСУ

Боевики так называемой ДНР несут многочисленные потери на Донбассе.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц в Facebook.

"Как приятно читать Гиркина (Стрелкова). Подразделения Дирляндии несут существенные потери. На позициях почти никого нет, уже "идейные" почти закончились, а тех, что есть выкашивают", - прокомментировал он данные о ситуации на Донбассе бывшего главаря боевиков ДНР Игоря Гиркина.

По словам Гиркина, "боевики ДНР несут чувствительные потери".

Как сообщал "Апостроф", боевики ДНР похвастались американскими бронемашинами, захваченными у ВСУ. Отмечается, что бронированный автомобиль, который стоял на вооружении у украинской армии, был захвачен боевиками в боях под Дебальцево.

Также боевики ДНР передали тело пропавшего украинского морпеха.