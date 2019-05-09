С красными флагами и Москвой в голове: сети возмутили фото и видео акции в Лисичанске

В Лисичанске 9 мая провели праздничный митинг с советскими флагами, на котором депутат Сергей Дунаев произнес речь, упомянув "нашу столицу Москву".

Фото и видео опубликовала в Facebook депутат Лисичанского городского совета Юлия Машута.

"Ветеран может это не понимать или не знать, и Дунаев умело использует такие моменты, науськивая стариков на власть", пишут комментаторы.

"Великая отечественная война явилась самым тяжелым и трагическим испытанием для всего советского народа. Фашистская чума надвигалась на нашу столицу Москву, Украину, киев, Одессу, Луганск, Донецк, Днепропетровск... Мы обязаны чтить и помнить подвигсоветских солдат, которых не разделяли по принципу - кто гражданин какой республики. Были все одним единым народом", - заявил нардеп на видео.

"СБУ спит?", "А промышленные предприятия региона развалили и разграбили Дунаев с Бойко", "Он даже историю не знает! Кто он по специальности, плотник?", - комментирую люди видео.

Как сообщал "Апостроф", в 2018 году мэр Лисичанска Сергей Шилин попал в скандал из-за использования советских флагов на мероприятиях по случаю 9 мая и своего поста в соцсетях.