Украинская юристка пояснила, почему нельзя лишать пенсий получателей паспортов РФ

Украина не имеет права лишать пенсий граждан, которые решили получить российские паспорта.

Об этом на своей странице в Facebook написала юрист Анна Маляр.

"Только что на одном из телеканалов запустили вот такой опрос зрителей: выплачивать ли украинскую пенсию тем, кто получает российский паспорт? 91% зрителей отвечают: нет.

Я надеюсь, это не разжигание вражды и не дезинформация, а просто ошибка редакторов, которые не знают законодательства. Простыми словами, это вопрос по содержанию такой: должна ли Украина нарушить собственное законодательство и перестать исполнять свои обязанности в отношении собственных граждан?

Дело в том, что сколько бы паспортов у человека ни было, но если у него есть паспорт гражданина Украины, он признается именно гражданином Украины. А это значит, что между этим человеком и государством есть взаимная правовая связь. Государство не может прекратить выплачивать пенсии лицу, имеющему на эту пенсию право. Даже если этот человек – сепаратист и совершил преступление против Украины", - написала юрист.

"Я понимаю, что многим сейчас стало неприятно, и небезосновательно, но мы же стремимся быть цивилизованной страной, а это базовые социальные гарантии. Более того, заработанная пенсия не привязана к нашему гражданству. Если лицо заработало в Украине пенсию, то даже в случае добровольного выхода из гражданства право на пенсию у него остается. Так же, как и у иностранцев, которые с иностранным гражданством у нас работали, платили налоги и заработали пенсию.

Я не называю канал, потому что редакторы у меня в друзьях, они поймут и исправят. Думаю, этот опрос продиктован болью за Украину, но закон есть закон", - отметила Маляр".

Напомним, сейчас власти прорабатывают вопрос о лишении пенсий и соцвыплат тех граждан, которые получат паспорта РФ.

Как сообщал "Апостроф", премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство признает незаконными и недействительными паспорта, которые Российская Федерация будет выдавать гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса.