Гройсман сделал громкое заявление о паспортах РФ для Донбасса: у Путина дали ответ

Правительство Украины признает незаконными и недействительными паспорта, которые Российская Федерация будет выдавать гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом 8 мая заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сегодня мы примем решение, правительство Украины, о том, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории, на территории суверенного Украинского государства, с нарушением любых международных норм, прав, эти паспорта будут признаны незаконными. Они будут признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории нашего государства", - сказал он перед началом заседания Кабмина.

При этом пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на слова украинского премьера. По его словам, Россия продолжит выдавать паспорта РФ жителям Донбасса, несмотря на планы Киева признавать их недействительными.

Ранее "Апостроф" сообщал, что жителей Донбасса "заманивают" по крымскому сценарию: российскими паспортами и пенсией РФ (всего на 818 грн большей за украинскую).