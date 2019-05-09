​В украинских городах задерживают людей с "георгиевской ленты": фото и видео

9 мая в Украине прошла череда задержаний людей с "георгиевскими лентами" во время парадов и митингов.

Об этом сообщает Нацполиция и местные СМИ.

Так, на Аллее Славы в одесском парке Шевченко правоохранители задержали мужчину за ношение "георгиевской ленты".

Решается вопрос о привлечении одессита к административной ответственности по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Позже сотрудники одесской полиции задержали за запрещенную символику еще одного человека — в Измаиле.

Жительница Мелитополя пришла с "георгиевской ленточкой на груди". За запрещенную символику сотрудники полиции были вынуждены ее задержать.

Также известно, что полицейские составили административный протокол по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) на 64-летнего жителя Кривого Рога.

Как сообщал "Апостроф", 9 мая в парке "Шахтерский" в Кривом Роге мужчина принес на праздник портреты троих ветеранов с георгиевскими ленточкам.

Также сообщалось, в центре Киева собирались люди, желающие принять участие в мероприятиях в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. "Апостроф" публикует эксклюзивные фото.