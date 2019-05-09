Зеленский пришел на могилу деда, прошедшего всю войну: опубликовано фото

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский 9 мая побывал на могиле своего деда Семена Ивановича Зеленского, который был участником Второй мировой войны.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

"Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов.

Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек. Мы должны быть благодарными им каждый день.

Сегодня – 9 мая. Это наш День Благодарения. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил. Просто благодарны всем за возможность родиться и жить", - написал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве проходит акция "Бессмертный полк".