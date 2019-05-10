Дожди, грозы и ветер: синоптик разочаровала погодой до конца недели

До конца недели в большинстве областей Украины пройдут дожди.

Об этом написала синоптик Наталка Диденко в своем блоге на сайте "Opinionua".

По ее словам, в пятницу-воскресенье дождей в Украине будет "сколько угодно". Также осадки местами будут сопровождаться грозами и порывистым ветром.

При этом, как отмечает Диденко, дожди ослабнут и прекратятся ночью, а днем снова будут чрезвычайно активными.

Сухая погода придет только 12 мая, и то начнет с западных областей.

Также, по словам Диденко, в выходные температура будет постепенно расти: днем столбики термометров будут колебаться в пределах +15 +22 градусов, а ночью - +6 +14 градусов.

В Киеве под конец недели также ожидается влажная погода.

Температура воздуха в столице ночью будет опускаться до +7 +13 градусов, а в дневные часы - расти до +17 +21 градуса.

Как сообщал "Апостроф", июнь и июль в 2019 году в Украине будут жаркими, температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.