Недолго прожил "Бессмертный полк": появились показательные фото из Украины

В сети опубликовали доказательства того, что акции "Бессмертный полк", которые прошли в ряде городов Украины, в большинстве своем были проплаченными.

Так, на странице одного из харьковских пабликов в Facebook показали фотографии, которые явно демонстрируют тот факт, что участники таких шествий выходили на улицу не ради памяти своих близких.

"Почему все эти акции "Бессмертный полк" проплаченная бутафория в массе своей. Вчера после марша участники побросали таблички с якобы фотографиями своих родственников и ушли. Это великий праздник, проплаченным массовкам и провокаторам там не место", - говорится в подписи к публикации.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на акции "Бессмертный полк" в Киеве 9 мая среди портретов погибших во Второй мировой войне заметили портрет американской порноактрисы Саши Грей.