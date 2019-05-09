​На акцию в Киеве пришли с портретом "героини" постельного фронта: соцсети взорвали фото

На акции "Бессмертный полк" в Киеве 9 мая среди портретов погибших во Второй мировой войне заметили портрет американской порноактрисы Саши Грей.

Соответствующие снимки публикуют пользователи соцсетей.

Это изображение оказалось троллингом того, что на акцию часто приносят фото вовсе не "воевавших дедов", а фейковых ветеранов. Или же чествуют только героев советской армии, не говоря о роли ОУН и УПА.

"Саша Грей давно уже не воюет на тех фронтах, где она получала свои победы, но память о ней все еще теплится в некоторых сердцах", – написал в Facebook украинский нардеп Борислав Береза.

Этот портрет принес ветеран войны на Донбассе Денис Антипов. На нем Саша Грей указана как Александра Сирко – учительница, санитарка, герой кинохроники. Кстати, Саша Грей когда-то давно была учительницей.

"Грустно от того, что люди соглашаются быть пешками в играх Кремля и реализовывать "бессмертные полки", которые задуманы, как технология вражды, а не как образец памяти заслугам ветеранов Второй мировой. А лучшим примером того, что это только технология, являются плакаты, которые валяются на свалках с этого марша после его окончания", – написал Береза.

Как сообщалось, в центре Киева собирались люди, желающие принять участие в мероприятиях в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. "Апостроф" публикует эксклюзивные фото.

Также опубликованы яркие фото с высоты птичьего полета.

А также фото с акции у Вечного огня.