Бандера, Ярош и женщина со звездой: эксклюзивные фото акции у Вечного огня в Киеве

9 мая в Киеве у Вечного огня проходит марш "Бессмертного полка" и другие мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.
"Апостроф" публикует эксклюзивные фотографии с места событий, где собрались тысячи людей. Также в шествии участвуют известные украинские политики, в том числе и действующие народные избранники.
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
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Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
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Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров
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Как сообщалось, в центре Киева собирались люди, желающие принять участие в мероприятиях в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. "Апостроф" публикует эксклюзивные фото.
Также опубликованы яркие фото с высоты птичьего полета.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в Грузии 9 мая провели антироссийскую акцию с известной кричалкой про Путина.
Также стало известно, что 9 мая в Украине прошла череда задержаний людей с "георгиевскими лентами" во время парадов и митингов.