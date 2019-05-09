Бандера, Ярош и женщина со звездой: эксклюзивные фото акции у Вечного огня в Киеве

9 мая в Киеве у Вечного огня проходит марш "Бессмертного полка" и другие мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"Апостроф" публикует эксклюзивные фотографии с места событий, где собрались тысячи людей. Также в шествии участвуют известные украинские политики, в том числе и действующие народные избранники.

Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Акция памяти у Вечному огня в Киеве, 9 мая 2019 г. Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1

Как сообщалось, в центре Киева собирались люди, желающие принять участие в мероприятиях в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. "Апостроф" публикует эксклюзивные фото.

Также опубликованы яркие фото с высоты птичьего полета.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Грузии 9 мая провели антироссийскую акцию с известной кричалкой про Путина.

Также стало известно, что 9 мая в Украине прошла череда задержаний людей с "георгиевскими лентами" во время парадов и митингов.