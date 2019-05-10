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Почему россиян не любят за границей: появилось показательное видео с туристками

пятница, 10 мая 2019, 16:20
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В сети появилось видео с российскими туристками в Израиле, которые по сирене не встали и не отдали дань тысячам погибшим израильтян в результате боевых действий и терактов в стране.

Видео было опубликовано на YouTube-канале "Исраэль хай!!!! Хай ленецах!!!".

Автор видео призвал местных правоохранителей и пограничников идентифицировать заснятых гражданок России и запретить им въезд в Израиль.

"Инцидент на пляже, во время поминальной сирены две российские туристки не посчитали нужным встать. Материалы переданы в МВД Израиля и пограничный контроль, надеюсь это будет последний приезд быдло туристок в иудейское государство", - написано под записью.

Отметим, что 4 числа каждого второго месяца в 11 утра по еврейскому календарю в Израиле традиционно звучит сирена, а все жители страны оставляют свои дела и опустив головы, отдают честь 23 741 военным и 3150 гражданским, погибшим в ходе боевых действий и в результате терактов. После этого в Израиле начинаются траурные мероприятия.

Как сообщал "Апостроф", ранее российская певица Оксана Яковлева поздравила ветеранов Второй мировой войны с Днем победы танцем на пилоне в пилотке и трусах.

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