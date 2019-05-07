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​Опубликованы фото пентхауса Зеленского в Крыму

вторник, 07 мая 2019, 20:01
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В сети появились фото роскошной квартиры Владимира и Елены Зеленских в Ливадии (оккупированный Крым).

Соответствующие снимки публикует российское издание "КП-Крым".

Элитная квартира в Ливадии, которую жена Владимира Зеленского Елена купила у олигарха и экс-нардепа Александра Буряка, представляет собой трехкомнатный пентхаус с видом на море и горы площадью 129,8 квадратных метров.

"Не санаторий! Входа нет! Двери не дергать!" - написано на двери пятиэтажного клубного дома под названием "Император". У входа - мраморные львы, видеокамеры по периметру и консьержка.

Со стороны здание не выглядит жилым и его легко принять за какой-нибудь музей или корпус санатория "Ливадия", примыкающего к жилкомплексу вплотную.

Как сообщал "Апостроф", пресс-служба Зеленского сообщила, что квартира в Крыму, которую нашли у победителя президентских выборов Владимира Зеленского, была куплена супругой Еленой Зеленской в 2013 году по рыночной цене.

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