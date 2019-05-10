​"Укрзализныця" оскандалилась с дырявым вагоном в пассажирском поезде: фото и видео

В сети появилось видео, на которой поезд Трускавец-Днепр во время поездки заливает дождевой водой.

Соответствующее видео публикует хореограф Народного Ансамбля Танца в Facebook.

"06.05.2019 поезд 42 (Трускавец-Днепр) плацкарт заливает дождевой водой из окон во время поездки. Я вчера возвращался с фестиваля из Винницы с танцевальным коллективом Радость - Народный Ансамбль Танца. Вчера с вечера Винницу заливало дождем (поэтому Винница стала Венецией). Думали, что в поезде мы укроемся от дождя... но не тут то было, результат на видео", - говорится в сообщении.

Мужчина "поблагодарил" "Укрзализныцю" за комфорт и сервис.

"Региональный филиал "Приднепровская железная дорога" АО "Укрзализныця", "спасибо" за внимание и за сервис, как цены подымать так вы впереди паровоза, особенно за бронирование билетов. А за комфорт пассажиров ни черта не думаете», - говорится в сообщении.

Однако днепрянин признал, что составы филиалам выделяет "Укрзализныця" - ездят на том, что есть, а начальник поезда и проводники откликнулись сразу.

"Хочу отметить, что реакция начальника поезда и проводников была мгновенная. Детей переложили на другие места в этом же вагоне, а также были принесены извинения за неудобства, - дописал пользователь", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", в сети пожаловались отсутствие света и неработающие туалеты в поездах "Укрзализныци".