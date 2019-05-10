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Зеленского заметили в киевской пиццерии и обратились по поводу громкого скандала: видео

пятница, 10 мая 2019, 10:28
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В Киеве общественный активист Михаил Ковальчук встретил новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в кафе и обратился к нему по поводу застройки в Протасовом Яру.

Видео беседы с главой государства активист опубликовал на своей странице в Facebook.

Разговор состоялся в заведении Pizzeria Napule. Здесь Ковальчук обратился с просьбой к Зеленскому, чтобы тот повлиял на ситуацию с Протасовым Яром, в котором застройщик хочет вырубить большую часть деревьев.

Президент заявил, что принял к сведению полученную информацию.

На видео видно, что на обед Зеленский пришел с адвокатом из своей предвыборной команды Андреем Богданом.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ночью на вторник, 23 апреля в Киеве группа неизвестных лиц захватила помещение спортивного клуба "Восход" на ул. Бориспольской.

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