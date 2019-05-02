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В Киеве вспыхнул новый конфликт из-за незаконной стройки: фото и видео

четверг, 02 мая 2019, 21:01
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В четверг, 2 мая, в Соломенском районе Киева произошла потасовка между местными жителями и активистами, которые пытаются остановить вырубку деревьев в парке "Протасов Яр" с неизвестными, которые защищали стройку на месте парка.

Об этом сообщает "dtp.kiev.ua".

Как отмечается, в Протасовом Яру застройщик возобновил строительство жилого комплекса. Местные жители и ряд организаций выступают против этого, поэтому они попытались снести забор вокруг стройки.

На помощь застройщику пришли неизвестные "спортивной внешности", которые забрасывали митингующих камнями.

Также из-за конфликта было перекрыто движение на улице Протасов Яр.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ночью на вторник, 23 апреля в Киеве группа неизвестных лиц захватила помещение спортивного клуба "Восход" на ул. Бориспольской.

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