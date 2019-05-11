​Генералиссимус Зашкварченко: в сети смеются над фото мемориальной доски взорванному главарю ДНР

В сети бурно обсуждают открытие в Донецк мемориала взорванному главарю ДНР Александру Захарченко.

Фото с памятной доской опубликовал журналист Денис Казанский в Twitter.

"В Донецке открыли мемориальную доску Захарченко. Скульптор явно вдохновлялся фильмом "Мертвый снег"", - написал он.

"Герой Донецкой народной республики генерал-майор", - написано на памятной плите. Кроме этого, надпись сделана безграмотно: отсутствуют пробелы после нескольких дат.

Под постом с фото появились саркастические комментарии пользователей сети.

"Зашкварченко", "И детям с этим жить. Потом прозрение, шок и ВУЗ в Хунте", "Видимо в Донецке ещё есть счастливчик который никогда не видел Захарченко", "Генерал майор уровень Шойгу", "Генералиссимус?", "А откуда и зачем у петуха на груди 4 Георгия и звезда героя сесере?)", "Он сам себя каждый год как Брежнев награждал", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в сети продемонстрировали фото водки под названием "Лидер" с фотографией ликвидированного главаря боевиков ДНР Александра Захарченко.